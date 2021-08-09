В Ухане всех жителей города проверили на COVID-19

В китайском Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов на инфекцию. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает Синьхуа.





Причиной столь массовой проверки стали несколько случаев заражения коронавирусом.





В воскресенье массовое тестирование было завершено. В нем не участвовали только дети до шести лет и студенты, которые уехали из города на летние каникулы.





Как сообщили врачи, вспышка заболеваемости не вызвала широкого распространения вируса в городе.





Всего на тестирование ушло пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников.



