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9 августа 21, 12:01
В Ухане всех жителей города проверили на COVID-19
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Администрация Уханя решила провести тестирование всех жителей после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения.
В китайском Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов на инфекцию. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает Синьхуа.  

Причиной столь массовой проверки стали несколько случаев заражения коронавирусом.

В воскресенье массовое тестирование было завершено. В нем не участвовали только дети до шести лет и студенты, которые уехали из города на летние каникулы.

Как сообщили врачи, вспышка заболеваемости не вызвала широкого распространения вируса в городе.

Всего на тестирование ушло пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников.

Источник: https://korrespondent.net/
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