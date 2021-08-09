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9 августа 21, 12:13
Финляндия изменила правила пересечения границы
Финляндия
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С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами.
Финляндия с понедельника, 9 августа, открыла границы для украинцев и вводит ограничения прибытия для граждан некоторых стран. Об этом сообщает Yle.

“С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю - по средам и субботам - летает украинская авиакомпания SkyUp”, - говорится в сообщении.

Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.

Ограничения сохранятся до 22 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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