Финляндия изменила правила пересечения границы

Финляндия с понедельника, 9 августа, открыла границы для украинцев и вводит ограничения прибытия для граждан некоторых стран. Об этом сообщает Yle.





“С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю - по средам и субботам - летает украинская авиакомпания SkyUp”, - говорится в сообщении.





Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.





Ограничения сохранятся до 22 августа.



