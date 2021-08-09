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9 августа 21, 12:16
В РФ назвали сроки завершения строительства СП-2
Северный поток-2
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Северный поток-2 – это не политика, а коммерческая инициатива европейских энергетических компаний, утверждает российский дипломат.
Северный поток-2 имеет все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ЕС. После ввода в эксплуатацию газопровод вольется в европейскую газовую инфраструктуру и станет ее составным элементом. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, пишут Известия.

Нечаев назвал тему газопровода "политическим ажиотажем", тогда как Северный поток-2, по его словам, является исключительно коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов - Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie.

Российский посол также добавил, что договоренность США и Германии по Северному потоку-2 не повлияют на темпы сооружения и сроки завершения объекта.

"Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", - заявил Нечаев.

Источник: https://korrespondent.net/
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