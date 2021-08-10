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9 августа 21, 20:41
Лукашенко рассказал, как отдал "вагнеровцев" России
вагнеровцы
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Никакого "слива" спецслужбам не было. А о "вагнеровцах" сообщил бдительный белорус, который увидел подозрительных мужчин, уверяет Александр Лукашенко.

Участники ЧВК Вагнера после задержания в Беларуси попросили их отправить в Россию. Большинство из них были гражданами РФ, поэтому Минск передал их Москве. Об этом сказал  Александр Лукашенко во время ощения со СМИ в понедельник, 9 августа.

"Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят – ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне. Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров с России и Украины, и сядьте втроем и определитесь, как поступить. Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос – Вы куда хотите убыть?". Все сказали: "Только в Россию", – рассказал Лукашенко.

Он заверил, что никакого "слива" спецслужбам не было. А о "вагнеровцах" сообщил бдительный белорус, который увидел подозрительных мужчин. После этого белорусские силовики якобы взяли их на контроль. А вскоре задержали, поскольку они вели себя "нагло, не прятались".

Также Лукашенко отрицал, что Россия как-то причастна к его решению отправить их в РФ. А поскольку ни украинские представители, ни российские, "не проявили интерес" к задержанным, то решение белорусских властей было обусловлено только желанием самих задержанных.

До границы их якобы повез сын Лукашенко – Виктор. Там их встретили россияне.

Напомним, в августе 2020 года украинские СМИ сообщали о том, что операцию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины, но она сорвалась из-за "слива" информации Офису президента. В Минобороны опровергли информацию, что появление и задержание "вагнеровцев" в Беларуси – это спецоперация СБУ.

В свою очередь ГБР открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников ЧВК Вагнер ​​в Украину. Об этом сообщала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Korrespondent
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