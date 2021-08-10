Шанс для Украины. Евросоюз меняет газ на водород

В Евросоюзе все чаще обсуждают водород в контексте перехода на зеленую энергетику. Этот газ может заменить метан, уголь и другие энергоносители. В качестве одного из ключевых партнеров для реализации этих планов ЕС рассматривает Украину.





В 2020 году ЕС представила водородную стратегию, которая предусматривает широкое использование так называемого зеленого водорода. Чтобы быть зеленым, водород должен производиться за счет возобновляемых источников энергии, например, энергии ветра или солнца.





Водород сгорает без выбросов углекислого газа и может служить накопителем для возобновляемой энергии, поэтому его называют энергоносителем будущего.





Сейчас энергетический сектор ответственен за около 75 процентов выбросов парниковых газов в ЕС. Главной целью стратегии интеграции энергосистем является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и снижение энергопотерь.





В целом европейцы собираются инвестировать в зеленый водород от 180 до 470 миллиардов евро до 2050 года. Таким образом в ЕС хотят достичь климатической нейтральности.





В качестве одного из ключевых партнеров для реализации этих планов ЕС рассматривает Украину. Европа рассчитывает, что в Украине до 2030 года будет построено до десяти гигаватт мощностей для производства зеленого водорода. Конкретики, правда, пока мало.





Более предметными представляются договоренности между Киевом и Берлином. В прошлом году они заключили соглашение об энергетическом партнерстве, одним из элементов которого является развитие водородной энергетики.





Украина может получить часть из 2,8 миллиарда евро инвестиций, которые Германия планирует выделять на водородные проекты за рубежом. Об Украине, как о водородном партнере, также говорят в контексте компенсации за запуск газопровода Северный поток-2.





Водородные стратегии ЕС также предусматривают развитие системы трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ - это переоснащение газопроводов. Стоимость переоборудования оценивается в 10-30 процентов от цены прокладки новых труб.





Поэтому заинтересованность в Украине объясняется ее ресурсами для производства и наличием газотранспортной системы, которая может быть использована для транспортировки водорода, отмечает в беседе с DW президент энергетической ассоциации Украинский водородная совет Александр Репкин.





Германия не обладает ни достаточной площадью для ветряных электростанций, ни достаточным количеством солнечных часов, чтобы хотя бы приблизиться к удовлетворению собственного спроса на зеленый водород, отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.





"В Украине есть четыре области с достаточными ресурсами, чтобы обеспечить зеленым водородом всю Европу: Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская. Южные области имеют доступ к ГТС. Это первый путь, которым можно транспортировать водород в Европу. Второй - водный путь, по Дунаю", - говорит Репкин.





Проблема в том, что водород за считанные дни может разъесть металл, которые используется для труб украинской ГТС. Репкин отмечает, что транспортировать водород можно даже без переоборудования, если примешать небольшое его количество в природный газ, отмечает Репкин.





"Исследование показало, что вместе с газом можно транспортировать до 20 процентов водорода", - говорит он.





Однако для такого варианта необходимы дальнейшие исследования и синхронизация стратегий стран, объясняет директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.





"По состоянию на 2020 год 65 процентов государств-членов Европейского агентства сотрудничества органов регулирования энергетики до сих пор не позволяют закачки водорода в газотранспортную сеть. В частности, в Германии предельный уровень примеси водорода - 10 процентов, во Франции - шесть процентов, в Испании - пять процентов", - рассказал он.





В Украине же только проводятся технические исследования для определения состояния готовности газотранспортной инфраструктуры для транспортировки смеси природного газа и водорода, отмечает Макогон.





С другой стороны, уже сейчас некоторые компании налаживают производство зеленого водорода в Украине. В частности, созданная в июне 2020 компания Водород Украины для строительства завода выбрала южную часть области возле города Рени. Возможность развивать производство "зеленого" водорода не исключает и компания ДТЭК.





Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что конкуренцию Украине может составить Россия. Обе страны ясно дают понять, что хотят быть ее частью, отмечает газета, и у обоих есть то, что, согласно всем исследованиям, является решающим фактором для экономического использования водорода в ближайшем будущем: сеть трубопроводов.





"Выбор партнера - это политический выбор", - говорит Кирстен Вестфаль, член Национального водородного совета при правительстве Германии и руководитель исследовательского проекта Геополитика водорода в фонде Наука и политика.



