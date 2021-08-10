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10 августа 21, 12:15
В Чехии 4,5 тысячи человек заразились COVID после вакцинации
COVID-19
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После первой инъекции заражение коронавирусом подтверждено было в 23,3 тысячи лиц, что составляет 0,5% привитых.
В Чехии из 5,08 миллиона полностью вакцинированных от коронавируса жителей заразились инфекцией 4570 человек, или 0,09%. Такие данные в понедельник, 9 августа, обнародовало местное издание ČTK со ссылкой на Институт информации и статистики в здравоохранении.

Как указано, житель республики считается иммунизированным от COVID-19 через 14 дней после получения второй дозы вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca либо единственной дозы Johnson&Johnson.
При этом, информируют в Институте, после первой инъекции заражение коронавирусом подтверждено было в 23,3 тысячи лиц, что составляет 0,5% привитых.

В то же время эксперты утверждают, что в последнее время большинство новых случаев инфицирования приходится на тех жителей Чехии, которые не получили ни одной дозы вакцины. В основном это молодежь и люди среднего возраста.

Отметим, с начала пандемии в республике с населением 10,7 миллиона человек зафиксировано 1,7 миллиона случаев коронавируса. Из них 1,6 миллиона завершились выздоровлением и более 30 тысяч - смертью.

Источник: https://korrespondent.net/
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