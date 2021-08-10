В Чехии 4,5 тысячи человек заразились COVID после вакцинации

В Чехии из 5,08 миллиона полностью вакцинированных от коронавируса жителей заразились инфекцией 4570 человек, или 0,09%. Такие данные в понедельник, 9 августа, обнародовало местное издание ČTK со ссылкой на Институт информации и статистики в здравоохранении.





Как указано, житель республики считается иммунизированным от COVID-19 через 14 дней после получения второй дозы вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca либо единственной дозы Johnson&Johnson.

При этом, информируют в Институте, после первой инъекции заражение коронавирусом подтверждено было в 23,3 тысячи лиц, что составляет 0,5% привитых.





В то же время эксперты утверждают, что в последнее время большинство новых случаев инфицирования приходится на тех жителей Чехии, которые не получили ни одной дозы вакцины. В основном это молодежь и люди среднего возраста.





Отметим, с начала пандемии в республике с населением 10,7 миллиона человек зафиксировано 1,7 миллиона случаев коронавируса. Из них 1,6 миллиона завершились выздоровлением и более 30 тысяч - смертью.



