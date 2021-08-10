ЕС поддержал новые санкции против Беларуси

Европейский Союз одобрил расширение властями Великобритании, США и Канады пакета санкций против Беларуси. Об этом в понедельник, 9 августа, заявила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в Twitter.





"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Беларуси. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", - указано в заявлении.



