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10 августа 21, 12:18
Латвийский министр призывает ввести режим ЧС на границе
граница
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Если правительство Латвии пойдет на такой шаг, пограничники получат новые полномочия по недопущению пересечения границы нелегалами.
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в понедельник, 9 августа, в Риге обратилась к правительству страны с призывом ввести режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе в связи с наплывом  нелегальных мигрантов, сообщает информагентство BNS со ссылкой на МВД Латвии.

В случае, если правительство введет режим ЧС, пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях получат новые полномочия по недопущению пересечения границы, задержанию и возвращению нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Согласно сведениям МВД Латвии, за последние три дня  латвийско-белорусскую границу  пересекли 160 нелегальных мигрантов, которые были задержаны пограничниками. Как отмечают в ведомстве, Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности.

Чрезвычайная ситуация может быть введена правительством на срок не более, чем три месяца. Введение подобной меры осуществляется лишь после ее одобрения Сеймом.

Источник: https://korrespondent.net/
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