В Гааге делом МН17 займется еще один прокурор

Прокуратура Нидерландов привлекла к слушаниям дела о сбитом в 2014 году над Донбассом пассажирском Boeing-777 Малайзийских авиалиний нового прокурора - Биргит ван Россель. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник, 9 августа.





"Биргит ван Россель уже давно является сотрудником прокуратуры, а теперь все время будет работать в команде, привлеченной к слушаниям по делу MH17. Она периодически будет появляться на заседания в судебном комплексе Схипхол", - указано в документе.





При этом отмечается, что прокурор Вард Фердинандуссе, ранее занимающий эту должность, останется вовлечен в судебный процесс по делу MH17.





"Государственный прокурор Вард Фердинандуссе с этого лета будет прикреплен к прокуратуре Специального суда по Косову, где он возглавит департамент расследований. Также он будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора и будет принимать участие в слушаниях", - уточнили в прокуратуре.





Кроме того, в заявлении напомнили, что рассмотрение дела о сбитом Boeing-777 в Гааге возобновится 6 сентября. Планируется, что родственники погибших смогут воспользоваться своим правом обращения к суду. Решение по делу же ожидается не ранее 2022 года.



