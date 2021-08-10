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10 августа 21, 12:19
В Гааге делом МН17 займется еще один прокурор
суд
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В команде голландских прокуроров, занимающихся расследованием по делу о сбитом над Донбассом пассажирском лайнере, произошли изменения.
Прокуратура Нидерландов привлекла к слушаниям дела о сбитом в 2014 году над Донбассом пассажирском Boeing-777 Малайзийских авиалиний нового прокурора - Биргит ван Россель. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник, 9 августа.

"Биргит ван Россель уже давно является сотрудником прокуратуры, а теперь все время будет работать в команде, привлеченной к слушаниям по делу MH17. Она периодически будет появляться на заседания в судебном комплексе Схипхол", - указано в документе.

При этом отмечается, что прокурор Вард Фердинандуссе, ранее занимающий эту должность, останется вовлечен в судебный процесс по делу MH17.

"Государственный прокурор Вард Фердинандуссе с этого лета будет прикреплен к прокуратуре Специального суда по Косову, где он возглавит департамент расследований. Также он будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора и будет принимать участие в слушаниях", - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в заявлении напомнили, что рассмотрение дела о сбитом Boeing-777 в Гааге возобновится 6 сентября. Планируется, что родственники погибших смогут воспользоваться своим правом обращения к суду. Решение по делу же ожидается не ранее 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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