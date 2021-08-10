В Греции за несколько дней вспыхнули почти 600 пожаров

Из-за беспрецедентной жары и засухи на территории Греции за последние несколько дней вспыхнули 586 пожаров. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT1.





"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться с огнем изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнули 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить", - сказал глава правительства.





При этом Мицотакис поблагодарил страны, которые оказывают помощь Греции в борьбе с огнем, и попросил прощения у сограждан, которые потеряли дома и имущество в пожарах. Также он пообещал, что пострадавшим немедленно будет оказана помощь.





"Сегодня я утвердил дополнительный бюджет в 500 млн евро специально для пострадавших регионов. А в случае необходимости будет и дополнительная европейская помощь. Ущерб уже начал фиксироваться. Бюрократия будет отброшена. Первые компенсации будут выплачены немедленно", - подчеркнул премьер.





Напомним, в Греции за десять дней сгорели более 56 тысяч гектаров леса. С огнем борются более тысячи греческих пожарных, к которым присоединились спасатели из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии и Украины.



