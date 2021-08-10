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10 августа 21, 12:22
Австралия одобрила COVID-вакцину Moderna
вакцина
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Препаратом Spikevax власти страны готовы прививать от коронавируса подростков. Окончательное решение примут в ближайшее время.
Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса - препарат Spikevax, выпускаемый американской компанией Moderna. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на сайте правительства страны.

"Эта вакцина с матричной РНК (мРНК) предварительно одобрена и включена в Австралийский реестр терапевтических товаров (ARTG) для активной иммунизации с целью предотвращения коронавирусной болезни-2019 (COVID-19), вызываемой SARS-CoV-2, у лиц в возрасте 18 лет и старше. Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами с интервалом 28 дней", - говорится в сообщении.

Поскольку вакцина Moderna показала высокую эффективность в клинических испытаниях, регулирующие органы страны рассматривают возможность использования ее для иммунизации подростков.

"Данные, подтверждающие использование вакцины Moderna против COVID-19 подростками в возрасте от 12 до 17 лет, в настоящее время находятся на стадии оценки, и на сегодняшний день не было выявлено никаких особых проблем. Решение властей об использовании в этой возрастной группе будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Австралии ожидает получить в общей сложности 25 миллионов доз вакцины Spikevax, в частности 10 миллионов доз в 2021 году и остальные 15 миллионов - в 2022 году.

Источник: https://korrespondent.net/
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