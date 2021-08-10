В Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов

В Польше с 6 по 8 августа сотрудники Подляской пограничной службы задержали 349 иностранцев, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Задержанные в основном граждане Ирака и Афганистана, пишет Mylomza.





"Самая большая группа нелегальных мигрантов - 85 человек - была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице", - рассказала представитель погранслужбы Катаржина Зданович.





Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также устанавливают их личности, страну происхождения и возраст.





Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.





Отмечается, что с начала года сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы.



