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10 августа 21, 12:43
В Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов
мигранты
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Это рекордное количество нелегалов, остановленных на границе. Наибольшую группу, 85 человек, задержали 8 августа.
В Польше с 6 по 8 августа сотрудники Подляской пограничной службы задержали 349 иностранцев, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Задержанные в основном граждане Ирака и Афганистана, пишет Mylomza.

"Самая большая группа нелегальных мигрантов - 85 человек - была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице", - рассказала представитель погранслужбы Катаржина Зданович.

Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также  устанавливают их личности, страну происхождения и возраст.

Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.

Отмечается, что с начала года сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы.

Источник: https://korrespondent.net/
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