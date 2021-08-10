Тимановская продала свою медаль

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на аукционе свою серебряную медаль II Европейских игр 2019 года в Минске. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в Facebook.





Бегунья продала спортивную награду "в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий Лукашенко".





"Все средства, полученные от продажи медали, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности", - говорится в сообщении.





Ставки на утро понедельника, 9 августа, за медаль на аукционе eBay достигли 5,2 тысяч долларов. Медаль уже продана, сообщает Reuters.









"После событий 9 августа в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль II Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за свое мнение", - написала в Instagram Тимановская.





Скандал на Олимпиаде в Токио разгорелся после того, как Тимановская раскритиковала белорусских чиновников за то, что без ее ведома ее решили включить в эстафету 4 по 400 метров. Бегунья утверждала, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Ей пришлось обратиться за помощью к полиции аэропорта. Спортсменку взяли под охрану. После этого Тимановскую исключили из олимпийской сборной Беларуси. Ее супруг покинул Беларусь, выехав в Украину. Сама легкоатлетка решила улететь в Польшу.



