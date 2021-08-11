В Африке более 7 миллионов случаев COVID-19

С начала пандемии в Африке зафиксировали уже более семи миллионов случаев COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 10 августа.





Накануне количество случаев инфицирования коронавирусом в Африке достигло 7040394. При этом 177400 человек скончались, а 6138912 полностью выздоровели.





Больше всего больных сейчас в Марокко, Тунисе, Египте и Эфиопии.





"С точки зрения количества случаев, больше всего пострадала южная Африка, после которой идут северные и восточные регионы материка. В то же время центральная Африка - наименее пострадавший регион", - пишет агентство.



