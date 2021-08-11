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11 августа 21, 10:15
ВВС США нанесли авиаудары по "Талибану"
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Скопления "талибов" бомбили к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа - ликвидированы десятки боевиков.
ВВС США нанесли авиаудары по боевикам "Талибана" в Афганистане. Об этом сообщает представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман во вторник, 10 августа.

"Сегодня укрытия и тайники с оружием талибов стали объектом атаки американских ВВС в районе города Дах-Дади провинции Балх", - написал Аман.

В результате авиаудара убиты 18 и ранены 13 боевиков движения "Талибан".

Кроме того, авиация США нанесла удары по позициям "Талибана" в провинции Каписа к северу от Кабула - убиты 12 боевиков, а также уничтожено оружие, боеприпасы и снаряжение.

"Среди убитых четыре командира боевиков и двое пакистанских террористов", - сказано в сообщении.

Наконец, ударам с воздуха подверглись базы талибов в районе города Лашкаргах, столицы провинции Гильменд. Сообщается о трех убитых боевиках.

Напомним, что ранее "талибы" взяли под контроль шестую столицу провинции в Афганистане. "Талибы" активизировали атаки в северных районах Афганистана. Под контролем боевиков находится около 120 городов.

Также сообщалось, что в Афганистане при наступлении талибов за три дня погибли десятки детей. Дети погибли в трех провинциях - Кандагар, Хост и Пактия. Ранения в этих районах, по данным ЮНИСЕФ, получили 136 детей.

Источник: https://korrespondent.net/
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