В Латвии у нелегалов выявили коронавирус

В Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом COVID-19. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает Delfi со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.





Указано, что, по крайней мере, у девяти нарушителей границы выявили инфекцию. В центре размещения беженцев в поселке Муцениеки выявили семь случаев коронавируса. В то же время еще два случая подтвердили в центре нелегалов в Даугавпилсе.





При этом отмечается, что в период с 6 по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.



