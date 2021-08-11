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11 августа 21, 10:20
В Латвии у нелегалов выявили коронавирус
граница
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За пять дней за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека.
В Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом COVID-19. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает Delfi со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Указано, что, по крайней мере, у девяти нарушителей границы выявили инфекцию. В центре размещения беженцев в поселке Муцениеки выявили семь случаев коронавируса. В то же время еще два случая подтвердили в центре нелегалов в Даугавпилсе.

При этом отмечается, что в период с 6 по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.

Источник: https://korrespondent.net/
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