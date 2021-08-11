Госдеп назначил спецпосланника по СП-2

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения по газопроводу Северный поток-2 с Германией. Об этом Блинкен сообщил в Twitter во вторник, 10 августа.





"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.



