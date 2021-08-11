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11 августа 21, 10:25
Госдеп назначил спецпосланника по СП-2
Амос Хохштейн
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Амос Хохштейн уникально подходит для реализации интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности, считает Энтони Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения по газопроводу Северный поток-2 с Германией. Об этом Блинкен сообщил в Twitter во вторник, 10 августа.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.

Источник: https://korrespondent.net/
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