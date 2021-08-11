Талибы захватили 65% территории Афганистана

Радикальное движение "Талибан" взяло под контроль 65% территории Афганистана. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.





По его словам, афганские силы безопасности отступают в сторону пустыни Келаги, где находится крупная база афганской армии.

Во вторник вечером талибам удалось занять столицу северной провинции Баглан. Город стал седьмой столицей региона, перешедшей под контроль талибов примерно за неделю.

Президент Ашраф Гани призвал региональных авторитетов поддержать его правительство.

В свою очередь, в ООН заявили, что успехи, достигнутые в области прав человека за 20 лет, прошедшие с момента отстранения радикальных исламистов от власти, находятся под угрозой исчезновения.

Как сообщает информагентство, в городе Айбак, столице провинции Саманган боевики "Талибана" вторгались в правительственные здания. При этом большинство правительственных сил безопасности ушли.

"Единственный способ выжить - это добровольно отправиться под домашний арест или найти способ уехать в Кабул", - сказал журналистам Шер Мохамед Аббас, налоговый инспектор, когда его спросили об условиях жизни в Айбаке.

Мужчина отметил, что север страны долгое время был свободным от талибов, но теперь "они приходят и говорят, что делать, куда идти".

Правительство Афганистана вывело войска из трудно защищаемых сельских районов, чтобы сосредоточить усилия на удержании крупных населенных пунктов, в то время как официальные лица призвали оказать давление на соседний Пакистан, чтобы остановить движение талибов и снабжение через непроницаемую границу. Пакистан отрицает поддержку талибов.

Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы.





Напомним, ВВС США нанесли авиаудары по боевикам "Талибана" в Афганистане.



