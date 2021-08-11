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11 августа 21, 10:35
Более 8,5 тысячи немцев получили вместо вакцины физраствор
вакцина
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Причастная к подмене вакцины физраствором женщина в соцсетях критически высказывалась о ситуации с коронавирусом в стране.
Более 8,5 тысячи человек, в том числе люди старше 70 лет, в ФРГ, вероятнее всего, получили физраствор вместо вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 10 августа, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на сайт округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония). 

К такому выводу эксперты пришли по итогам расследования, начатого ранее в связи с апрельским инцидентом, при котором выяснилось, что сотрудница центра вакцинации подменила вакцину Pfizer физраствором. Тогда сообщалось, что вместо препарата шесть человек получили "пустышку". Медсестра созналась, что сделала это преднамерено, но свой поступок объяснила нежеланием сообщать о том, что уронила ампулу с ценным лекарством.

Однако в ходе расследования удалось выяснить, что женщина, которая занималась подготовкой шприцев для вакцинации, заменяла препарат физраствором и в других случаях. Предполагается, что в период с 5 марта по 20 апреля этого года, когда уколы делала именно эта женщина, вместо лекарства более 8,5 тысяч пациентов могли получить физраствор. 

"Это затрагивает в общей сложности 8 557 человек", - указано в заявлении властей округа. 

Расследование инцидента с подменой препарата от COVID-19 взял на себя комиссариат по политически мотивированным преступлениям. 

Журналисты уточнили, что ранее причастная к подмене вакцины физраствором женщина в соцсетях критически высказывалась о ситуации с коронавирусом в стране.

Источник: https://korrespondent.net/
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