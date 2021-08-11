В результате лесных пожаров в Алжире погибли 42 человека

В лесных пожарах в Алжире погибло 42 человека, в том числе 25 солдат. Они погибли, спасая местных жителей от лесных пожаров, опустошающих горные леса и деревни к востоку от столицы страны. Об этом во вторник, 10 августа, пишет The Washington Post.





Отмечается, что несколько солдат получили сильные ожоги.





Со своей стороны президент Алжира написал отметил, что солдаты спасли 100 человек от пожаров в двух районах Кабиле - региона, где проживает берберское население североафриканской страны.





Как отмечает издание, район Кабиле, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, усеян труднодоступными деревнями и имеет ограниченное количество воды.





"Некоторые жители бежали, в то время как другие пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра, ветки и примитивные инструменты. В регионе нет водосбросных самолетов", - говорится в сообщении.





О жертвах пожаров в Алжире также сообщает Reuters. Информагентство приводит слова министра внутренних дел Камела Бельджуда, который считает, что причиной пожаров могли стать поджоги.





По его словам, "только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах провинции".



