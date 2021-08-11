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11 августа 21, 10:39
Власти Египта введут минимальные цены на отели
египет
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В стране намерены бороться с нелегальной конкуренцией между отельерами, которые снижают цены и “предоставляют туристам недостаточно хороший сервис”.
В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном будет 40 долларов на человека, в четырехзвездочном - 28 долларов.  Об этом во вторник, 10 августа, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление министра туризма страны Халед аль-Анани.

По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

“Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис”, - пояснил Халед аль-Анани.

Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.

Так, среди прочих мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта - Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном.По словам министра, авиабилет туда-обратно будут стоить 99 долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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