Власти Египта введут минимальные цены на отели

В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном будет 40 долларов на человека, в четырехзвездочном - 28 долларов. Об этом во вторник, 10 августа, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление министра туризма страны Халед аль-Анани.





По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.





“Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис”, - пояснил Халед аль-Анани.





Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.





Так, среди прочих мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.





Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта - Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном.По словам министра, авиабилет туда-обратно будут стоить 99 долларов.



