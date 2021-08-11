Вулкан Этна установил новый рекорд высоты

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия после извержений установил новый рекорд высоты - 3357 метров. Об этом сообщает Sky TG24.





Отмечается, что накопление значительных количеств пирокластического материала и слоев лавы на конусе юго-восточного кратера - самого молодого и активного из четырех вершинных кратеров Этны - привело к заметной трансформации силуэта вулкана.





Самый высокий действующий вулкан в Европе увеличился в размерах, достигнув 3357 метров над уровнем моря.





Эти новые данные о высоте опубликовали в еженедельном бюллетене по вулканическому, геохимическому и сейсмическому мониторингу вулкана от 10 августа 2021 года Национального института геофизики и вулканологии (INGV).





Напомним, в Италии на острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержение вулкана Этна.



