Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.81
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 августа 21, 10:49
Вулкан Этна установил новый рекорд высоты
Вулкан Этна
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самый высокий действующий вулкан в Европе увеличился в размерах, достигнув 3357 метров над уровнем моря.
Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия после извержений установил новый рекорд высоты - 3357 метров. Об этом сообщает Sky TG24.

Отмечается, что накопление значительных количеств пирокластического материала и слоев лавы на конусе юго-восточного кратера - самого молодого и активного из четырех вершинных кратеров Этны - привело к заметной трансформации силуэта вулкана.

Самый высокий действующий вулкан в Европе увеличился в размерах, достигнув 3357 метров над уровнем моря.

Эти новые данные о высоте опубликовали в еженедельном бюллетене по вулканическому, геохимическому и сейсмическому мониторингу вулкана от 10 августа 2021 года Национального института геофизики и вулканологии (INGV).

Напомним, в Италии на острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержение вулкана Этна.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Вулкан Этна извергается на Сицилии. ФОТОрепортаж
В Украине снова вырос уровень теневой экономики
Над Карпатами пограничники испытали вертолеты Airbus. ВИДЕО
В Крыму рекордный всплеск COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кабул может пасть до конца года – WP
noimageВласти Египта введут минимальные цены на отели
noimageВ результате лесных пожаров в Алжире погибли 42 человека
noimageБолее 8,5 тысячи немцев получили вместо вакцины физраствор
noimageТалибы захватили 65% территории Афганистана
Лента новостей