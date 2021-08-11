Кабул может пасть до конца года – WP

Об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США пишет Washington Post.

Из-за стремительного продвижения радикальных исламистов столицу страны Кабул движение Талибан может захватить "значительно раньше", чем предполагали в Вашингтоне еще несколько недель назад.

По данным источников, главный город Афганистана такими темпами боевики могут взять под контроль уже через 30-90 дней.

В июне разведка США прогнозировала, что правительство там может пасть уже через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО.

Вчера талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны.

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Также вчера американский президент Джо Байден заявил, что афганский народ теперь должен "сам бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".

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