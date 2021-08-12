Антициклон Люцифер: В Европе зафиксирована рекордная жара

Рекордная для Европы температура +48,8 градуса была зафиксирована вчера, 11 августа 2021 года, на Сицилии. Об этом сообщает в Facebook Харьковский региональный центр гидрометеорологии со ссылкой на автоматическую метеостанцию в Сиракузах.

Информация о температуре +48,8 градуса в Сиракузах была официально подтверждена местным агрометеорологическим центром. Для регистрации рекорда данные должна принять Всемирная метеорологическая организация.

Предыдущий температурный рекорд Европы был установлен 10 июля 1977 года, тогда в Афинах, столице Греции, температура воздуха составила +48 градусов.

Аномальную жару в Италию принес антициклон из Африки, названный Люцифером.