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12 августа 21, 08:05
Антициклон Люцифер: В Европе зафиксирована рекордная жара
жара
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На Сицилии в городе Сиракузы зафиксирован температурный рекорд Европы, он составил +48,8 градуса, жара пришла в Италию с африканским антициклоном

Рекордная для Европы температура +48,8 градуса была зафиксирована вчера, 11 августа 2021 года, на Сицилии. Об этом сообщает в Facebook Харьковский региональный центр гидрометеорологии со ссылкой на автоматическую метеостанцию в Сиракузах.

Информация о температуре +48,8 градуса в Сиракузах была официально подтверждена местным агрометеорологическим центром. Для регистрации рекорда данные должна принять Всемирная метеорологическая организация.

Предыдущий температурный рекорд Европы был установлен 10 июля 1977 года, тогда в Афинах, столице Греции, температура воздуха составила +48 градусов.

Аномальную жару в Италию принес антициклон из Африки, названный Люцифером.
liga.net
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