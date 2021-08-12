Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.40
USD
26.75
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 августа 21, 12:34
В Европе установлен новый температурный рекорд
жара
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года.
Новый температурный рекорд на территории Европы - +48,8°C - был установлен в среду, 11 августа, информировала пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Сегодня днем, 11 августа, под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на о.Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C по данным автоматической метеостанции в городе Siracusa!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные данные официально подтвердил местный агрометеорологический центр - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Таким образом, подытожили в пресс-службе, этот показатель является новым рекордом не только Италии, но и всей Европы за все время инструментальных наблюдений. При этом предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года и составил +48,0°C.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине сделано рекордное число прививок
Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
В Европе разрешили колоть Moderna подросткам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Штамм Дельта зафиксировали еще в семи странах мира
noimageСША замерзнут. Как течения океана меняют климат
noimageСША покажут РФ и Китаю способность решать проблемы, - Байден
noimageАнтициклон Люцифер: В Европе зафиксирована рекордная жара
Лента новостей