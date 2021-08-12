Штамм Дельта зафиксировали еще в семи странах мира

Власти 142 стран и территорий мира сообщили о случаях заражения граждан штаммом коронавируса Дельта. С 4 по 10 августа это число увеличилось на семь, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованном в среду, 11 августа.





Так, по последним данным ВОЗ, в другие страны также проник вариант COVID-19 Альфа, "британский". На сегодня его случаи подтверждены в 185 странах - на три больше, чем неделей ранее.





Расширил свою географию и штамм Бета ("южноафриканский"), который за последние семь дней был выявлен еще в четырех странах. Общее число государств с Бетой достигло 136.





Наконец, последний из четырех вариантов коронавируса, которые "вызывают обеспокоенность", - Гамма ("бразильский") - за предыдущую неделю не зафиксирован в новых странах. Сейчас он циркулирует в 81 государстве.





Как подсчитали в ВОЗ, со 2 по 8 августа заболеваемость на COVID-19 увеличилась в мире на 4%: было выявлено более 4,2 млн новых случаев инфицирования. За это время более 65 тысяч зараженных умерли.





Таким образом, утверждают в организации, по состоянию на 11 августа в мире выявлено 203,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 4,3 миллиона человек.



