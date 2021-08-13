Фейковый ученый. COVID-дезинформация от Китая

Споры вокруг происхождения коронавируса не прекращаются, а Китай всячески пытается отбиться от обвинений в том, что именно он виноват в мировой пандемии.

Иногда в ход идут даже фейковые аккаунты Facebook, сообщения которых массово цитируют китайские СМИ.

Так вышло и с швейцарским биологом по имени Уилсон Эдвардс, который стал звездой китайской прессы, а потом оказалось, что такого человека вообще не существует.

Нужные месседжи

На Facebook якобы исследователь из Берна выразил свое недовольство теорией о том, что лаборатория в Ухане несет ответственность за возникновение пандемии коронавируса. Будучи биологом, он обеспокоен тем, как в последние месяцы политизировался вопрос о происхождении коронавируса, писал он под именем Уилсона Эдвардса. "Коллеги-исследователи жаловались, что подвергались огромному давлению и даже запугиванию со стороны США и некоторых СМИ", - указывал он.

Китайские государственные СМИ, конечно же, подхватили сообщение Эдвардса, ведь оно подтверждало то, что министерство иностранных дел Китая повторяет уже несколько недель: теория об утечке вируса из лаборатории в Ухане является клеветой со стороны США и не имеет никаких научных доказательств.

Вот только такого ученого не существует. Посольство Швейцарии в Пекине разместило в Twitter и его китайском аналоге Weibo объявление о розыске: "Уилсон Эдвардс, если ты действительно существуешь, мы будем рады с тобой познакомиться!". Под таким именем не зарегистрирован ни один житель Швейцарии, и от имени такого исследователя не было опубликовано ни одной научной работы, пишет посольство. Оно призвало китайские СМИ удалить сообщения и опубликовать исправления.

В Facebook действительно есть аккаунт под таким именем с соответствующим постом - он единственный. Страница была создана 24 июля, у Уилсона Эдвардса есть три друга, он якобы вырос в Берне. Все говорит о том, что профиль фейковый.

Китайская сеть





По всей видимости, в Facebook, Twitter и Youtube существует целая сеть фейковых профилей, которые направляют дискуссии в нужное Пекину русло, говорится в новом исследовании британской неправительственной организации Centre for Information Resilience.





В более чем 350 изученных профилей затрагивались темы COVID-19, нарушений прав человека в Синьцзяне или расизма - с целью посеять раздор, дать отпор критике в адрес Китая и дискредитировать правительства западных стран, пишет организация. Содержание сообщений очень похоже на заявления китайских правительственных чиновников и государственных СМИ.





Газета Global Times последовала призыву швейцарского посольства и убрала статью со своего сайта. При этом в China Daily статья с дезинформацией осталась.





Весной вымышленная французская журналистка уже попадала в заголовки китайского международного телеканала CGTN. Под именем Лорен Бомон женщина обличала "тиранию фейковых новостей" о нарушениях прав человека в Синьцзяне. Французская газета Le Monde выяснила, что человека с именем Лорен Бомон не существует.