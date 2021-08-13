Фейковый ученый. COVID-дезинформация от Китая

Споры вокруг происхождения коронавируса не прекращаются, а Китай всячески пытается отбиться от обвинений в том, что именно он виноват в мировой пандемии.
Иногда в ход идут даже фейковые аккаунты Facebook, сообщения которых массово цитируют китайские СМИ.
Так вышло и с швейцарским биологом по имени Уилсон Эдвардс, который стал звездой китайской прессы, а потом оказалось, что такого человека вообще не существует.
Нужные месседжи
На Facebook якобы исследователь из Берна выразил свое недовольство теорией о том, что лаборатория в Ухане несет ответственность за возникновение пандемии коронавируса. Будучи биологом, он обеспокоен тем, как в последние месяцы политизировался вопрос о происхождении коронавируса, писал он под именем Уилсона Эдвардса. "Коллеги-исследователи жаловались, что подвергались огромному давлению и даже запугиванию со стороны США и некоторых СМИ", - указывал он.
Китайские государственные СМИ, конечно же, подхватили сообщение Эдвардса, ведь оно подтверждало то, что министерство иностранных дел Китая повторяет уже несколько недель: теория об утечке вируса из лаборатории в Ухане является клеветой со стороны США и не имеет никаких научных доказательств.
Вот только такого ученого не существует. Посольство Швейцарии в Пекине разместило в Twitter и его китайском аналоге Weibo объявление о розыске: "Уилсон Эдвардс, если ты действительно существуешь, мы будем рады с тобой познакомиться!". Под таким именем не зарегистрирован ни один житель Швейцарии, и от имени такого исследователя не было опубликовано ни одной научной работы, пишет посольство. Оно призвало китайские СМИ удалить сообщения и опубликовать исправления.
В Facebook действительно есть аккаунт под таким именем с соответствующим постом - он единственный. Страница была создана 24 июля, у Уилсона Эдвардса есть три друга, он якобы вырос в Берне. Все говорит о том, что профиль фейковый.