В МИД Украины сделали срочное заявление по Афганистану

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам страны удержатся от поездок в Афганистан в связи с эскалацией там вооруженного конфликта. Также в Украине призывают скорее возвращаться на родину тем, кто сейчас находится в Афганистане.
Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Такое заявление в министерстве сделали из-за того, что боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, и захватывают один из главных городов страны Кандагар.
"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан", - говорят в МИД.