Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.40
USD
26.75
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 августа 21, 23:02
В МИД Украины сделали срочное заявление по Афганистану
талибы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам страны удержатся от поездок в Афганистан в связи с вооруженными действиями там боевиков "Талибана".

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам страны удержатся от поездок в Афганистан в связи с эскалацией там вооруженного конфликта. Также в Украине призывают скорее возвращаться на родину тем, кто сейчас находится в Афганистане.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Такое заявление в министерстве сделали из-за того, что боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, и захватывают один из главных городов страны Кандагар.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан", - говорят в МИД.

В ином случае украинцы, находящиеся в Афганистане, могут позвонить на круглосуточную «горячую линию» министерства Украины, где их проконсультируют и попытаются предоставить помощь.

Ранее сообщалось, что Китай налаживает связи с Талибаном: как на это реагирует западная пресса.

Напоминаем, что 20 июля в Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
США и Великобритания выведут свои войска из Афганистана
Кыргызстан и Таджикистан завершили переговоры
Кыргызстан и Таджикистан заключили мир
Хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе военного РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Включили радио и били". Беларуский активист о пытках в СИЗО
noimageФейковый ученый. COVID-дезинформация от Китая
noimageШтамм Дельта зафиксировали еще в семи странах мира
noimageВ Европе установлен новый температурный рекорд
noimageСША замерзнут. Как течения океана меняют климат
Лента новостей