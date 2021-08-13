В МИД Украины сделали срочное заявление по Афганистану

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам страны удержатся от поездок в Афганистан в связи с эскалацией там вооруженного конфликта. Также в Украине призывают скорее возвращаться на родину тем, кто сейчас находится в Афганистане.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Такое заявление в министерстве сделали из-за того, что боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, и захватывают один из главных городов страны Кандагар.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан", - говорят в МИД.

В ином случае украинцы, находящиеся в Афганистане, могут позвонить на круглосуточную «горячую линию» министерства Украины, где их проконсультируют и попытаются предоставить помощь.





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