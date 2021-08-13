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12 августа 21, 23:13
"Включили радио и били". Беларуский активист о пытках в СИЗО
Степан Латыпов
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Степан Латыпов на суде в Минске рассказал в своем последнем слове о пытках, которым его подвергали силовики режима Лукашенко во время заключения

Беларуский активист Степан Латыпов на суде в Минске рассказал в своем последнем слове о пытках, которым его подвергали силовики режима Лукашенко во время заключения. Об этом сообщает правозащитный проект Весна.

12 августа в последнем слове на суде активист рассказал, как его били и издевались "люди в масках",

"Включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин "межмышечная гемотома", возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит". Сейчас спрашиваем букву "Аааа" и начнем учить "Б". Говорили: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит". Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это", – рассказал Лапыпов.

По его словам, когда ему было особенно больно, он вспоминал слова матери, которая учила его говорить себе: "Я маленький-маленький ежик, мне совсем не больно" – и на какое-то время это помогало.

"Но они [силовики] очень опытные, меня постоянно называли по имени, и у меня не получалось отключаться никак", – добавил Латыпов.

Активист рассказал о попытке самоубийства. По его словам, он долго готовился, советовался с опытными заключенными, отбывающими наказание за уголовные преступления. А когда попытка не удалась – чувствовал сильный стыд.

"Целью ставил перерезать хоть одну из сонных артерий. С левой стороны прорезать не удалось, но зато с правой, благодаря уклону налево, удалось разрезать... Даже удалось зацепить артерию, но от волнения я потянул дальше, вместо того, чтобы углубляться по трахеи… Потом дернул за ногу конвоир, я ударился головой и упал. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно, потому что попытка вышла неудачной", – сказал Латыпов.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 

1 июня  Латыпов на судебном заседании из-за угроз следователей воткнул себе в горло шариковую ручку.
liga.net
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