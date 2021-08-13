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13 августа 21, 12:03
В Италии из-за пожаров погибли люди
пожар
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Аномальная жара на территории Италии побила рекорд, который держался 44 года. Ее вызвал антициклон "Люцифер".
Число жертв масштабных лесных пожаров на юге Италии возросло до четырех человек. Об этом в четверг, 12 августа сообщает ANSA. 
 
Агентство отмечает, что в данном регионе установилась аномальная жара - свыше + 48 °С.
 
"Антициклон "Люцифер" принес в Италию сверхвысокие температуры из Сахары. Горит Калабрия, Сицилия, Сардиния, Кампания", - написало издание. 
 
Синоптики предупреждают, что жаркая волна достигнет своего пика в стране в пятницу, 13 августа.
 
Сегодня уже 15 итальянских городов находятся в "красной зоне", в которых жара настолько сильна, что представляет опасность для здоровья всего населения, а не только пожилых людей.
 
Ученые убеждены, что за аномальной жарой в Италии стоит изменение климата.


Источник: https://korrespondent.net/
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