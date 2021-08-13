В Италии из-за пожаров погибли люди

Число жертв масштабных лесных пожаров на юге Италии возросло до четырех человек. Об этом в четверг, 12 августа сообщает ANSA.

Агентство отмечает, что в данном регионе установилась аномальная жара - свыше + 48 °С.

"Антициклон "Люцифер" принес в Италию сверхвысокие температуры из Сахары. Горит Калабрия, Сицилия, Сардиния, Кампания", - написало издание.

Синоптики предупреждают, что жаркая волна достигнет своего пика в стране в пятницу, 13 августа.

Сегодня уже 15 итальянских городов находятся в "красной зоне", в которых жара настолько сильна, что представляет опасность для здоровья всего населения, а не только пожилых людей.

Ученые убеждены, что за аномальной жарой в Италии стоит изменение климата.



