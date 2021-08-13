Наводнение в Турции: число жертв увеличилось

На севере Турции выросло количество жертв в результате наводнений. Так, погибли уже 27 человек, пишет ТАСС со ссылкой на турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.





"Из-за наводнений 25 граждан в провинции Кастамону и двое в провинции Синоп лишились жизни. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартын", - говорится в сообщении.





В четверг вечером сообщалось о 17 жертвах.





В Турции наводнения начались 11 августа. Пострадал северный черноморский регион - от Бартына до Синопа. Причиной наводнения стали сильные дожди. В регионе началась эвакуация.



















































