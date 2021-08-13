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13 августа 21, 12:37
Наводнение в Турции: число жертв увеличилось
Турция
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Турция страдает от наводнений. Стихия разрушает не только инфраструктуру, но и забирает человеческие жизни.
На севере Турции выросло количество жертв в результате наводнений. Так, погибли уже 27 человек, пишет ТАСС со ссылкой на турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за наводнений 25 граждан в провинции Кастамону и двое в провинции Синоп лишились жизни. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартын", - говорится в сообщении.

В четверг вечером сообщалось о 17 жертвах.

В Турции наводнения начались 11 августа. Пострадал северный черноморский  регион - от Бартына до Синопа. Причиной наводнения стали сильные дожди. В регионе началась эвакуация.













Источник: https://korrespondent.net/
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