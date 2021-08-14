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13 августа 21, 23:06
Штамм коронавируса Йота. Насколько он опасен
Йота
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Йота-вариант COVID-19 увеличил смертность от ковида у пожилых нью-йоркцев и вызвал панические настроения в прессе.

Информация о новом штамме коронавируса Йота, который способен значительно повысить уровень смертности от инфекции, наделала много шума в Украине на фоне надвигающейся смертельной Дельты. Этот штамм, впервые выявленный в США, в Украине пока не обнаружен, заявили в Минздраве и СНБО.

Но не обнаружили не потому, что нет вируса, а из-за отсутствия подходящих тест-систем, которые могли бы определить Йоту. Однако, по всей видимости, паниковать из-за этого штамма не придется - он не так нов и не так опасен, как его описывают в прессе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Йота вызывает интерес, а угрозу?

Не проходит и дня без пугающих заголовков о варианте Дельта, впервые обнаруженном в Индии. Однако это далеко не единственная вирусная линия, вызывающая беспокойство эпидемиологов, врачей, а также национальных и международных органов здравоохранения.

На сегодняшний день в мире существует около 20 вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Некоторые из них получили название по классификации ВОЗ, основанной на греческом алфавите. Это: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Зита, Ита, Тета, Йота, Каппа, Лямбда. ВОЗ определяет Йоту, как "вызывающий интерес".

Эти варианты отличаются друг от друга генетическими изменениями, присутствующими в их генетическом материале. Чаще всего речь идет о мутации (замене одного нуклеотида другим (другими словами, замена одной "буквы" на другую), делеции (потере одного или нескольких нуклеотидов), реже о вставке (добавлении одного или нескольких нуклеотидов).

В общей сложности зарегистрировано более шести тысяч модификаций. Они лежат в основе более 45 тысяч различных генетических последовательностей, кодирующих единственный белок-шип. Однако лишь небольшая часть этих генетических модификаций оказывает влияние на биологические свойства вируса.

Героем этой недели стал штамм Йота, когда СМИ распространили выводы группы ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете, опубликованные на портале medrxiv.org 7 августа.

Сообщалось, что смертность от Йота-варианта коронавируса в возрастной группе 65-74 лет на 82 процента выше, чем от других штаммов коронавируса, распространенных в Нью-Йорке до него.

Также Йота на 72 процента увеличила смертность от ковида у людей старше 75 лет, и на 46 процентов - в возрастной группе 45-64 лет по сравнению с предыдущими штаммами, которыми болели нью-йоркцы. 

Кроме того, Йота передается на 15-25 процентов быстрее, чем другие известные мутации, пришли к выводу американские исследователи. 

Но дело в том, что во время проведения данного исследования не было активной циркуляции штамма Дельта. Исследования проводили с ноября 2020 года по апрель 2021 года. А индийский вариант коронавируса появился как раз в апреле уже после завершения прохождения данного исследования.

Штамм Дельта, как известно, вытеснил другие. Это значит, что та самая Йота, о которой говорится в исследовании, по крайней мере, на данный момент распространяется значительно хуже. 

Из самой публикации ученых следует, что Йота-вариант не смог широко распространиться ни в одной стране и почти исчез в США и он не считается "угрожающим вариантом" вируса: его летальность среди пожилых людей ниже, чем у варианта Альфа, известный как "британский".

Да и само исследование вызывает сомнения. Авторы не смогли объяснить, почему Йота увеличивает летальность только среди пожилых, но не среди молодых и людей среднего возраста.

Ученые лишь предположили, что все дело в недостатке данных о смертности: умерших среди людей моложе 45 лет было слишком мало для того, чтобы модель показала разницу между штаммами первой и второй волны.
Korrespondent
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