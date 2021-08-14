"Талибан" взял уже 18 столиц провинций Афганистана

Боевики "Талибана" захватили столицы провинций Калат, Теренкот, Феруз-Кох, Кала-и-Нау и Лашкар-Гах в Афганистане - спустя буквально несколько часов после взятия стратегически важных городов Герат и Кандагар. Об этом сообщает Al Jazeera в пятницу, 13 августа.





Теперь талибы уже контролируют 18 столиц провинций по всему Афганистану.





В свою очередь глава Минобороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к всеобъемлющей гражданской войне. Он подчеркнул, что Запад должен понимать, что "Талибан" - не монолитная вооруженная группировка, а включает в себя множество меньших конкурирующих фракций, которые будут претендовать на власть.



