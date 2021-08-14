Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе Литвы с Беларусью стабилизировалась после решения Литвы не впускать мигрантов в страну. Об этом заявила глава МВД Аґне Билотайте, сообщает Радио Свобода в пятницу, 13 августа.





"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала Билотайте.





За неделю в Литву разрешили въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. По словам Билотайте, некоторые из них - это "одни и те же люди".





"44 человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам", - добавила министр.





Пропуск людей разрешен только на пограничных пунктах пропуска, мигрантам запрещено пересекать границу в других местах.



