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14 августа 21, 10:44
Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью
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Литва решила не допускать в страну мигрантов. Ситуация наладилась, но в Литве говорят, что нужно "быть готовыми к разным сценариям".
Ситуация на границе Литвы с Беларусью стабилизировалась после решения Литвы не впускать мигрантов в страну. Об этом заявила глава МВД Аґне Билотайте, сообщает Радио Свобода в пятницу, 13 августа.

"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала Билотайте.

За неделю в Литву разрешили въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. По словам Билотайте, некоторые из них - это "одни и те же люди".

"44 человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам", - добавила министр.

Пропуск людей разрешен только на пограничных пунктах пропуска, мигрантам запрещено пересекать границу в других местах.

Источник: https://korrespondent.net/
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