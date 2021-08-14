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14 августа 21, 11:18
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле
жара
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Общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке.
Июль текущего года признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

По данным управления, которое ведет свои наблюдения с 1880 года, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

В ведомстве напомнили, что предыдущая рекордная температура в июле была зафиксирована в 2016 году, затем тот же показатель был достигнут в 2019-м и 2020 годах. Нынешний рекорд превышает показатели тех лет на 0,01 градуса.

Так, в июле этого года температура на суше в Северном полушарии была на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 году. Также были побиты рекорды, зафиксированные в Азии и Европе в 2010 году.

"Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь к изменению климата", - сказал глава управления Рик Спинрад.

Как сообщалось, 11 августа на территории Европы был установлен новый температурный рекорд - +48,8°C. Такого показателя температура воздуха достигла на острове Сицилия.

Источник: https://korrespondent.net/
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