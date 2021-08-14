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14 августа 21, 11:22
Жертвами наводнения в Турции стали уже 38 человек
Турция
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Погибли 32 гражданина в провинции Кастамону и шесть граждан в провинции Синоп. 12 человек находятся в больницах.
Число погибших в результате наводнения на севере Турции достигло 38. Поиски людей, пропавших без вести, продолжаются. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил телеканал TRT.

"Из-за наводнения погибли 32 гражданина в провинции Кастамону и шесть граждан в провинции Синоп. 12 граждан находятся в больницах. Продолжаются поиски одного человека, который исчез в Бартини", - уточнили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В поисково-спасательных операциях в трех провинциях задеяны почти 5,6 тысячи спасателей, 19 вертолетов, 658 служебных машин, 542 единицы строительной техники, 42 лодки и катера, 66 машин скорой помощи, служебные собаки.

По состоянию на вечер пятницы, эвакуированы 1877 граждан. Прим этом без электричества остаются 89 сел в провинции Кастамону и 85 сел в провинции Синоп. В отдельных районах есть перебои с водоснабжением.

Как информировал телеканал со ссылкой на синоптиков, дожди на Черноморском побережье страны продлятся до конца недели.

Источник: https://korrespondent.net/
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