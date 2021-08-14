Под силу каждому:Какие простые привычки могут спасти планету

Из-за деятельности человека глобальные температуры повышаются слишком быстро, до уровня, который больше не является устойчивым для выживания окружающей среды. Но существуют довольно-таки простые правила, выполнение которых в повседневной жизни поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

Об этом пишет "BBC".

Один из советов - минимизировать употребление вещей. Если меньше покупать, то и производить также будут в меньшем количестве. Сокращение изготовления вещей на фабрике хорошо повлияет на экологию.

Также рекомендуется покупать экологически чистые материалы - к примеру, выбирая между хлопком и полиэстером, лучше взять первое. Хлопок не содержит микроволокон, которые попадают в водоемы, когда стирают одежду.

Касательно еды, СМИ рекомендует сократить употребление мяса, а также есть продукты, которые выращиваются в своей стране, а не за границей, ведь мелкомасштабное продовольственное сельское хозяйство более благоприятно для экологии.





Также рекомендуется покупать неупакованные товары или же те, которые сохраняются в картоне или консервных банках, перерабатывающихся лучше пластика.





Помимо этого рекомендуется использовать поменьше салфеток, а если есть такая необходимость, то лучше взять биоразлагаемые.





Также сейчас есть крупные косметические бренды, которые производят экологически безопасную косметику в легко перерабатываемых упаковках. Лучше выбирать именно такие бренды.





Касательно путешествий, то для экологии было бы лучше, если бы люди ездили отдыхать в другие страны гораздо реже.





Также рекомендуется брать на прокат велосипеды и ездить на них, а не на автомобилях, которые производят выхлопные газы.





Если в повседневной жизни выполнять эти простые советы, то состояние окружающей среды значительно улучшится и вероятно, что последствия глобального потепления будут не настолько масштабными, как предвидят ученые.





Ранее сообщалось, что британский посол Мелинда Симмонс выразила беспокойство за будущее Украины и призвала закрывать угольные шахты, ведь глобальное изменение климата отражается в стране быстрее, чем во многих других.



