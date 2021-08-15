Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 227

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити. Жертвами бедствия стали 227 человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает ТАСС.





Известно, что эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Там были разрушены медицинские учреждения.





При землетрясении погиб бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне.





Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц.





Гаити до сих пор не полностью восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.



