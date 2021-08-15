Байден поручил урегулировать войну в Афганистане

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену оказать содействие президенту Афганистана Ашрафу Гани и добиться политического урегулирования военного конфликта в этой стране. Соответствующее заявление в субботу, 14 августа, опубликовано на сайте Белого дома.





"Я поручил государственному секретарю поддержать президента Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", - сказано в заявлениии.





В документе говорится, что секретарь Блинкен будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.





Президент США также предупредил "Талибан", что "любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или миссию там, будут встречены решительным и сильным вооруженным ответом со стороны США".





Он же напомнил, что перебросил пять тысяч американских военных в Афганистан для "организованного и безопасного" сокращения американского и союзного персонала в Афганистане.





Известно, что Байден назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.





"Мы искренне сочувствуем храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности. Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - заявил американский лидер.



