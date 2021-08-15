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15 августа 21, 11:39
Байден поручил урегулировать войну в Афганистане
Джо Байден
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Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники начали выводить из республики войска.
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену оказать содействие президенту Афганистана Ашрафу Гани и добиться политического урегулирования военного конфликта в этой стране. Соответствующее заявление в субботу, 14 августа, опубликовано на сайте Белого дома.

"Я поручил государственному секретарю поддержать президента Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", - сказано в заявлениии.

В документе говорится, что секретарь Блинкен будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами. 

Президент США также предупредил "Талибан", что "любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или миссию там, будут встречены решительным и сильным вооруженным ответом со стороны США".

Он же напомнил, что перебросил пять тысяч американских военных в Афганистан для "организованного и безопасного" сокращения американского и союзного персонала  в Афганистане.

Известно, что Байден назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

"Мы искренне сочувствуем храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности. Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - заявил американский лидер.

Источник: https://korrespondent.net/
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