Польша утвердила спорный законопроект о реституции

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Newsru.co.il.





"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом", - указал Дуда. "После углубленного анализа я решил подписать поправку", - отметил он.





В документе говорится, что административные решения больше не могут быть обжалованы в суде после окончания 30-летнего периода, что, по сути, "не позволит евреям, пережившим Холокост, вернуть собственность, захваченную властями коммунистической Польши".





Данный шаг, по всей видимости, еще больше осложнит отношения Варшавы с Израилем и США. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее назвал документ "аморальным".





В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся).





В соответствии с изменениями потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.





Как указали эксперты, фактически это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны - польскими властями.





Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.





Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.



