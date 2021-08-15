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15 августа 21, 11:42
Польша утвердила спорный законопроект о реституции
Анджей Дуда
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Спорный законопроект усилил напряженность в отношениях между Республикой Польшей и Израилем.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Newsru.co.il.

"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом", - указал Дуда. "После углубленного анализа я решил подписать поправку", - отметил он.

В документе говорится, что административные решения больше не могут быть обжалованы в суде после окончания 30-летнего периода, что, по сути, "не позволит евреям, пережившим Холокост, вернуть собственность, захваченную властями коммунистической Польши".

Данный шаг, по всей видимости, еще больше осложнит отношения Варшавы с Израилем и США. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее назвал документ "аморальным".

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся).

В соответствии с изменениями потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.

Как указали эксперты, фактически это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны - польскими властями.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.

Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.

Источник: https://korrespondent.net/
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