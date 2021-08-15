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15 августа 21, 11:55
Британия экстренно эвакуирует своего посла из Афганистана
Афганистан
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Королевство Великобритания на неопределенный срок отказалось от дипломатического присутствия в Афганистане.
В связи с приближением к Кабулу боевиков радикального движения "Талибан" посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из страны к вечеру понедельника. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

Они отмечают, что Великобритания на намерена больше сохранять посольство в стране.

"Мы не будем сохранять дипломатическое присутствие в стране. Нет доверия насчет того, что "Талибан" будет чтить какие-либо гарантии",- сообщил один из источников The Times.

Другой эксперт, на которого ссылается издание, выразил опасение, что аэропорт Кабула может пасть в течение нескольких дней. Полную эвакуацию дипмиссии, по его словам, Британия планирует завершить до 31 августа.

Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике сократилось с 500 человек до "нескольких десятков" включая Бристоу.

На сегодня под контролем "Талибана№ находятся 20 провинций из 34.

Напомним, президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену оказать содействие президенту Афганистана Ашрафу Гани и добиться политического урегулирования военного конфликта в этой стране.

Источник: https://korrespondent.net/
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