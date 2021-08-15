Жертвами наводнения в Турции стали уже 58 человек

Число погибших в северных провинциях Турции в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 58. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.





Отмечается, что из-за наводнения люди погибли в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на Черноморском побережье Турции.





Из-за подтопления без электричества осталось 300 населенных пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы.





Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.



