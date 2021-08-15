Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 августа 21, 12:01
В Кот-Д'Ивуаре зафиксировали первый случай Эболы
Эбола
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В этом году вспышка геморрагической лихорадки была зафиксирована в Республике Конго. Вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей.
В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зафиксирован первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье, 15 августа, пишет ТАСС. 

Отмечается, что местные врачи подтвердили наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан. Накануне он прибыл в страну из Гвинеи. 

"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - указано в пресс-релизе ВОЗ.

В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелой, часто смертельной болезнью людей. Вирус передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека человеку. Средний коэффициент летальности БВВЭ составляет около 50%.

Впервые вирус был выявлен в 1976 году в Заире, в селении на берегу реки Эбола. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Лихорадкой Эбола уже заразились более 20 тыс. человек
Эпидемия лихорадки Эбола практически ликвидирована
В Сьерра-Леоне новый случай смерти от лихорадки Эбола
Эбола возвращается: в ДР Конго вспышка лихорадки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые санкции против Минска. Что теряет Лукашенко
noimageСилы Талибана вошли в Кабул
noimageВо Франции массовые протесты из-за паспортов здоровья
noimageПослы бегут. Талибану осталось взять только Кабул
noimageВ Британии пловец встретил 50 акул и "наслаждался"
Лента новостей