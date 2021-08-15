В Кот-Д'Ивуаре зафиксировали первый случай Эболы

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зафиксирован первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье, 15 августа, пишет ТАСС.





Отмечается, что местные врачи подтвердили наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан. Накануне он прибыл в страну из Гвинеи.





"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - указано в пресс-релизе ВОЗ.





В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.





Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелой, часто смертельной болезнью людей. Вирус передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека человеку. Средний коэффициент летальности БВВЭ составляет около 50%.





Впервые вирус был выявлен в 1976 году в Заире, в селении на берегу реки Эбола.



