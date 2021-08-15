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15 августа 21, 12:08
Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул
талибы
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Столица Афганистана остается последним крупным городом, контролируемым правительственными силами.
Американские дипломаты, работающие в посольстве в Кабуле, начинают покидать посольство, сообщило агентство Reuters 15 августа со ссылкой на двух чиновников.

Сообщение об эвакуации посольства США поступило вскоре после того, как террористическая группировка Талибан без боя занял город Джелалабад. Как сообщил находящийся в городе чиновник, в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, поскольку "губернатор сдался талибам, чтобы спасти жизни мирных жителей".

Столица Афганистана Кабул остается последним крупным городом, контролируемым правительственными силами.

"Небольшая группа людей убывает в это время, большинство персонала готово убыть… посольство продолжает работу", - цитирует Reuters одного из своих источников. Агентство отмечает, что эвакуация началась 15 августа, как и ожидалось.

Италия уже вывезла свое дипломатическое представительство в аэропорт Кабула и готовится дипломатически покинуть Афганистан.

Великобритания также отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане и собирается в ближайшее время эвакуировать из Кабула своего посла Лори Бристоу и других сотрудников посольства.

Источник: https://korrespondent.net/
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