Во Франции массовые протесты из-за паспортов здоровья

Во Франции противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 вновь вышли на акции протеста в субботу, 14 августа. По данным французского министерства внутренних дел, по всей стране в акциях приняли участие около 215 000 человек.





Демонстрации против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых "санитарных пропусков" проходят там уже пятые выходные подряд. Протесты были в основном мирными. В МВД сообщили об 11 задержанных.





В демонстрациях участвовали люди самых разных политических взглядов, отметил в разговоре с новостным агентством dpa французский политолог Жан-Ив Камю. В том числе - сторонники правых радикалов и участники движения "Желтые жилеты".





На кадрах телеканала BFMTV из Парижа можно было наблюдать толпу с национальными флагами, с плакатами "Liberté!" ("Свобода"), при этом попадались и радужные флаги, многие десятилетия являющиеся символом ЛГБТИ-сообщества.





Возмущение протестующих вызывает ужесточение мер по борьбе с COVID-19, прописанное в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков".





С 9 августа жители Франции обязаны предъявить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в том числе при посещении ресторанов, кино и путешествий на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы.





В некоторых регионах требование "санитарных пропусков" планируют ввести и для посетителей крупных торговых центров.





Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.





Новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.



