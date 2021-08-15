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15 августа 21, 12:47
Силы Талибана вошли в Кабул
Талибан
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Под контролем правительственных сил остались только шесть из 34 провинций Афганистана.
Силы террористической группировки Талибан входят в столицу Кабул со всех сторон, сообщает министерство внутренних дел Афганистана 15 августа.

UPD: В администрации президента отрицают нападение на Кабул.

Лидеры движения, которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

Пару часов назад боевики взяли под контроль город Майданшахр, столицу провинции Вардак в 46 километрах от Кабула. Также они захватили Торкхам, наиболее загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском, пишет Коммерсант 15 августа.

"Резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, центральная тюрьма и все объекты находятся под полным контролем моджахедов. Враг бежал в Кабул, моджахедам досталось большое количество оружия, боеприпасов и техники", - написал пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

Он добавил, что "Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов".

Боевики Талибана продолжает стремительное наступление в Афганистане: утром в воскресенье они без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Кабул - последний крупный город, который остается под контролем правительства. Военные США тем временем возвращаются в Кабул, чтобы помочь сотрудникам дипмиссий покнуть Афганистан. Разведка считает, что до падения правительства осталось от месяца до трех.

Источник: https://korrespondent.net/
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