США заявляют об атаке на своих дипломатов в Кабуле

Посольство США сообщает о перестрелках и пожаре на территории аэропорта столицы Афганистана, пишет BBC.

Штаты приказали своим гражданам укрыться в этом районе после того, как Талибан проник на территорию Кабула. Сейчас на территории аэропорта Кабула находятся послы США и Франции. Из-за резкого изменения ситуации в столице Афганистана, Штаты приказали им скрываться в здании.

США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана.

"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт", - говорится в сообщении американского посольства.

Напомним, что в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".



