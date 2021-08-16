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16 августа 21, 11:31
США заявляют об атаке на своих дипломатов в Кабуле
Афганистан
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Сейчас на территории аэропорта Кабула также находятся послы США и Франции, из-за резкого изменения ситуации в столице Афганистана, Штаты приказали им скрываться в здании.
Посольство США сообщает о перестрелках и пожаре на территории аэропорта столицы Афганистана, пишет BBC.
 
Штаты приказали своим гражданам укрыться в этом районе после того, как Талибан проник на территорию Кабула. Сейчас на территории аэропорта Кабула находятся послы США и Франции. Из-за резкого изменения ситуации в столице Афганистана, Штаты приказали им скрываться в здании.
 
США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана.
 
"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт", - говорится в сообщении американского посольства.
 
Напомним, что в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Источник: https://korrespondent.net/
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