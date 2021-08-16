Наводнение в Японии унесло три жизни

Большую часть Японии накрыли проливные дожди, спровоцировав наводнение, которое унесло уже три жизни. Об этом сообщает The Japan times в понедельник, 16 августа.





В Японии, а особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков - реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.





В частности, пожарный, патрулирующий район Окая в префектуре Нагано, вызвал скорую помощь около 5:30 утра. Мужчина увидел дом, заполненный землей и песком, и людей, застрявших на втором этаже. В доме во время оползня застряли восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу.





При этом жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девочка, тогда как подросток и мужчина в возрасте 40 лет, которые также находились в доме, получили травмы. Еще трое людей не пострадали.





Согласно заявлению местных властей, оползень произошел до того, как был издан приказ об эвакуации людей. Его объявили в 6 часов утра уже после того, как произошла трагедия.



