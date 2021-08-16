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16 августа 21, 12:58
Молдова изменила правила въезда в страну
Молдова
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На границе нужно предъявить либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о том, что прибывший переболел COVID в течение последних шести месяцев.
В Молдове с понедельника, 16 августа, начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что на границе нужно предъявить либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Те, у кого нет этих документов, должны соблюдать 14-дневный карантин.

Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и граждан, приезжающих на лечение.

Кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Также с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать только путешественников. Люди, которые их сопровождают и встречают, находиться в здании не смогут.

Кроме того, в Молдове начали действовать новые правила посещения закрытых ресторанов и баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров бассейнов.

Теперь там разрешено присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек. Это касается также массовых и торжественных мероприятий.

Источник: https://korrespondent.net/
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