Молдова изменила правила въезда в страну

В Молдове с понедельника, 16 августа, начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает NewsMaker.





Отмечается, что на границе нужно предъявить либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.





Те, у кого нет этих документов, должны соблюдать 14-дневный карантин.





Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и граждан, приезжающих на лечение.





Кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.





Также с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать только путешественников. Люди, которые их сопровождают и встречают, находиться в здании не смогут.





Кроме того, в Молдове начали действовать новые правила посещения закрытых ресторанов и баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров бассейнов.





Теперь там разрешено присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек. Это касается также массовых и торжественных мероприятий.



