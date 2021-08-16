Аэропорт Кабула не принимает самолеты

Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов, сообщается на сайте аэропорта.





Граждан призвали не прибывать в аэропорт, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки".





Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты, которыми эвакуируют иностранцев.





Периметр аэропорта находится под обороной американских войск. Там находится примерно 3 тысячи военнослужащих США, а также 600 британских.





Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, военные США стреляли в воздух в аэропорту из-за того, что на взлетно-посадочную полосу вышли тысячи людей. В результате возникшей давки несколько человек погибли.





Как пишет Reuters, ряд авиакомпаний меняют маршруты, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана.





В частности, данное решение было принято авиалиниями United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic.





Как сообщалось, украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.





В то же время в "Талибане" заявили, что готовы обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране".



