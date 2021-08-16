Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.37
USD
26.62
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 августа 21, 13:00
Аэропорт Кабула не принимает самолеты
аэропорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В аэропорту скопились тысячи людей, пытающихся покинуть страну после захвата власти "Талибаном".
Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов, сообщается на сайте аэропорта.

Граждан призвали не прибывать в аэропорт, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки".

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты, которыми эвакуируют иностранцев.

Периметр аэропорта находится под обороной американских войск. Там находится примерно 3 тысячи военнослужащих США, а также 600 британских.

Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, военные США стреляли в воздух в аэропорту из-за того, что на взлетно-посадочную полосу вышли тысячи людей. В результате возникшей давки несколько человек погибли.

Как пишет Reuters, ряд авиакомпаний меняют маршруты, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана.

В частности, данное решение было принято авиалиниями United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic.

Как сообщалось, украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

В то же время в "Талибане" заявили, что готовы обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Благодатный огонь прибыл в Украину - делегация УПЦ
В Минске пассажиров лайнера Lufthansa высадили на досмотр
Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля
Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Молдова изменила правила въезда в страну
noimageНаводнение в Японии унесло три жизни
noimageВойна в Афганистане окончена - "Талибан"
noimageЧисло жертв землетрясения на Гаити увеличилось в три раза
noimageТалибан объявит Афганистан исламским эмиратом
Лента новостей